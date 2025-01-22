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ПОЛІТИКА

США збільшують виробництво стволів для M777 через потреби України

22 січня 2025, 18:47
США збільшують виробництво стволів для M777 через потреби України
Фото: UNSPLASH
Зазначається, що наразі єдиним виробником стволів марки M776 є Watervliet Arsenal, що належить американському уряду.

Сполучені Штати Америки мають намір організувати друге джерело виробництва стволів для 155-мм гаубиць M777. Причиною є "безпрецедентний попит", викликаним активним використанням цієї артилерії українською армією.

Про це йдеться у бюджетному документі Пентагону, повідомляє The War Zone.

Зазначається, що наразі єдиним виробником стволів марки M776 є Watervliet Arsenal, що належить американському уряду. Однак його потужності недостатні для задоволення поточних запитів.

Як зазначено в документі, поточна виробнича норма становить менше ніж 30 стволів на місяць, що не відповідає оперативним потребам ЗСУ.

Для вирішення цієї проблеми Міноборони США виділило 161 млн доларів для відкриття нової лінії з виробництва стволів. Ці кошти спрямовані на закупівлю обладнання, модернізацію виробництва та спрощення процедур, що дасть змогу збільшити щомісячний випуск стволів на 10 одиниць більше.

Зазначається, що термін служби стволів гаубиць залежить від інтенсивності їхньої експлуатації. За наявними даними, американський норматив ресурсу ствола M777 визначений у межах 2500 пострілів, але українські військові його значно перевищують.

Крім того, постійна стрільба з повним пороховим зарядом прискорює знос стволів, що може знижувати точність і дальність стрільби.

СШАозброєннявійна в Україні

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