США збили шпигунську китайську кулю

Вчора Збройні сили США збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.

Про це повідомило AP news

Збили її після того, як вона перетнула важливі військові об’єкти на території всієї Північної Америки.

Китай відповів, що залишає за собою право «вживати подальших дій» і розкритикував США за «очевидну надмірну реакцію та серйозне порушення міжнародної практики».

Президент Джо Байден хотів, аби повітряну кулю збили якомогашвидще. У Пентагоні повідомили, що найкраще проводити цю операції над водою, прокоментували офіційні особи США.

Військові чиновники визначили, що падіння його над землею з висоти 60 000 футів створить надмірний ризик для людей на землі.