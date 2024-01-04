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США збираються утилізувати сотні ATACMS, які можна було б передати Україні

04 січня 2024, 16:53
США збираються утилізувати сотні ATACMS, які можна було б передати Україні
джерело eadaily
У Байдена плани знищити ракети з терміном придатності, що минув, не підтвердили.

США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, у яких закінчився термін придатності, витративши на це чималі гроші платників податків.

Про це пише Newsweek.

 За словами колишнього спеціального радника Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного Деніела Райса, ці ракети залишаються "прекрасною легальною високоточною касетною зброєю", і їх можна було б передати Україні. Він запевняє, що термін придатності не є проблемою. 

"Вони працюють. Будь-яка зброя з часом замінюється на кращу, більш смертоносну, більш економічно ефективну зброю. М39 додають дальності, точності і летальності, яких Україні не вистачає без них", – наголосив він.

Хоча багато що залежить від того, наскільки протерміновані ці ракети, вони все ще придатні для застосування протягом багатьох років після цієї дати, говорить генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. На його думку, відмова в передачі ATACMS через термін придатності стане не рішенням, пов'язаним з безпекою, а політичним кроком. 

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц, що спеціалізується на питаннях оборони і військового аналізу на Близькому Сході, підкреслив, що ключовим моментом в цьому питанні є збереження двигуна твердопаливної ракети в належному стані. І термін зберігання ATACMS може бути куди більше за заявлений виробником.

Є "десятки тисяч" застарілих ракет різних типів, якими Україна могла б стріляти з HIMARS і які США збираються утилізувати, каже Деніел Райс. Маючи достатню кількість М39 Україна могла б розірвати логістичні ланцюжки забезпечення російських військ на півдні. Вони також можуть дістати цілі в районі Азовського моря і завдати удару по ключових об'єктах на окупованій росією території.

Своєю чергою Бен Ходжес зазначив, що дістати, наприклад, до військових об'єктів рф в Севастополі за допомогою касетного варіанту цієї ракети не вийде. За його словами, Україні необхідна більша кількість ATACMS, і немає жодної причини їх не передавати. 

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі не підтвердив інформацію про те, що Сполучені Штати мають намір утилізувати ракети ATACMS з вичерпаним терміном експлуатації, замість того щоб розглянути шляхи їх передачі Україні.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення", – сказав він.

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