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ПОЛІТИКА

США зменшать фінансування військової підтримки України у 2026

10 червня 2025, 20:45
США зменшать фінансування військової підтримки України у 2026
За словами Гегсета, зараз Білий дім дивиться інакше на вирішення війни.

На 2026 фінансовий рік передбачено скорочення бюджету США на закупівлі зброї для України.

Про це під час слухань у Палаті представників Конгресу США заявив глава американського Міноборони Піт Гегсет, передає"Інтерфакс-Україна".

"У бюджеті є скорочення на це", — зазначив глава Пентагону, відповідаючи на запитання про майбутні постачання зброї Києву.

Гегсет заявив, що адміністрація Дональда Трампа "дивиться на цей конфлікт зовсім інакше". За його словами, зараз там вважають, що найкращим вирішенням війни для України, росії та США є мирна угода через перемовини, "особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі".

Нагадаємо, fдміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати сенатора-республіканця Ліндсі Грема суттєво послабити законопроєкт про санкції проти москви.

СШАвійназброядопомога Україні

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