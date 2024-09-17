США зменшують пакети військової допомоги Україні – CNN

Виробники зброї у США намагаються наздогнати величезний попит, який утворило повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Пакети військової допомоги США для України були меншими за останні місяці, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву скоротилися.

Про це повідомляє CNN.

Американські посадовці на умовах анонімності повідомили, що виробники зброї у США намагаються наздогнати величезний попит, який утворило повномасштабне вторгнення росії в Україну. Однак, у США є побоювання щодо того, що військова готовність Америки може постраждати.

Дефіцит означає, що адміністрація Байдена все ще має $6 млрд доступних коштів для озброєння та оснащення України, але Пентагону бракує інвентарю, який він готовий постачати, пише CNN.