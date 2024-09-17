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США зменшують пакети військової допомоги Україні – CNN

17 вересня 2024, 15:07
США зменшують пакети військової допомоги Україні – CNN
Виробники зброї у США намагаються наздогнати величезний попит, який утворило повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Пакети військової допомоги США для України були меншими за останні місяці, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву скоротилися.

Про це повідомляє CNN.

Американські посадовці на умовах анонімності повідомили, що виробники зброї у США намагаються наздогнати величезний попит, який утворило повномасштабне вторгнення росії в Україну. Однак, у США є побоювання щодо того, що військова готовність Америки може постраждати.
 
Дефіцит означає, що адміністрація Байдена все ще має $6 млрд доступних коштів для озброєння та оснащення України, але Пентагону бракує інвентарю, який він готовий постачати, пише CNN.
 
"Йдеться про запаси, які ми маємо на наших полицях, про що українці просять, і чи можемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо зараз", – сказав чиновник.
 
Зазначається, що у квітні Пентагон оголосив про пакет на $1 млрд, але з того часу жоден із пакетів не перевищив суму в $400 млн, а деякі навіть були $125 млн і $250 млн. 

 

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