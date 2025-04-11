США зміцнять філіппінську оборону для стримування Китаю

Давній союзник американців очікує на стабільне фінансування оборони у розмірі 500 мільйонів доларів США від Штатів до 2029 року

США допоможуть зміцнити арсенал Філіппін та активізувати спільні військові навчання, заявив глава оборонного відомства Маніли, ‒ на тлі зростання напруженості між Вашингтоном та Китаєм.

Давній союзник американців очікує на стабільне фінансування оборони у розмірі 500 мільйонів доларів США від Штатів до 2029 року, щоб підвищити свій військовий потенціал і стримати “агресію” Китаю в регіоні, заявив міністр оборони Філіппін Жільберто Теодоро.

“Це очевидно для всіх через агресивну поведінку Китаю. Зусилля щодо стримування, спільної стійкості та побудови альянсу не зміняться”, ‒ сказав Теодоро про тісні військові зв'язки зі США за президента Дональда Трампа.