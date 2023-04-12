США зміцнить постійну військову присутність в Польщі

Сполучені штати Америки перекинуть в Польщу кілька тисяч військових, збудують військову базу та склади.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції в Вашингтоні зустрівся з віцепрезидентом США Камалою Гарріс.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Пані віцепрезидентка сказала про посилення постійної присутності”, - сказав прем’єр-міністр.

І додав, що Гарріс заявила про додаткову присутність в Польщі кількох тисяч американських військових, а також будівництво бази і складів для накопичення техніки, американської зброї.

Моравецький також сказав, що військових можна швидко перекинути, але найважливішою зараз є військова техніка.

“Про це свідчить російська агресія, з якою стикаються наші східні сусіди. І цієї техніки в Польщі буде все більше”,- підсумував прем’єр-міністр.

Під час пресконференції глава польського уряду зазначив, що Польща пропонує США стратегічне партнерство на всіх можливих рівнях. Моравецький назвав це "вакциною від російського імперіалізму".

Прем’єр-міністр зазначив, що значна інтенсифікація контактів між Варшавою і Вашингтоном відбулася за останній рік. Йдеться не лише про військову, але також економічну співпрацю, присутність американських інвесторів в Польщі.

Моравецький запевнив, що незабаром будуть нові американські інвестиції в Польщу, зокрема, у військовій та високотехнологічній сферах.