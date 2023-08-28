США змирились, що війна триватиме довго, на Україну чекає нова зброя – WP

У Вашингтоні збираються нарощувати допомогу Україні, щоб вона змогла реалізувати свої плани вже наступного року.

У Сполучених Штатах уже погоджуються з тезою, що до початку зими становище на фронті в Україні радикально не зміниться, зокрема ЗСУ не зможуть перерізати сухопутний коридор на Крим, який росіяни пробили на початку війни.

Про це пише Washington Post.

Тому у Вашингтоні збираються нарощувати допомогу Україні, щоб вона змогла реалізувати свої плани вже наступного року. Україна має отримати не лише літаки, але й касетні боєприпаси більшої дальності.

Журналісти видання стверджують, що саме такі настрої панують серед джерел на всіх рівнях в американській владі, попри те, що літо стало в деяких питаннях "розчаруванням" і для України, і для союзників, які сподівалися на більш швидкі успіхи ЗСУ.

"Офіційні особи США вважають, що стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти диктатора Путіна, який все ще вважає, що може протриматися довше, ніж Україна та Захід", – йдеться в матеріалі.

У США є чимало питань до української воєнної стратегії, тому західні партнери давно закликають Київ сконцентрувати всі зусилля на Азовському напрямку, а не розпорошувати сили на схід країни. Також країни незадоволені тим, що Україна неекономно розходує запаси артилерії до 155-мм і довіряє переважно аеророзвідці, практично ігноруючи наземну.

"У Вашингтоні зростає підтримка надання, до прикладу, касетних боєприпасів до реактивної артилерії, які можуть уражати глибше, ніж проста артилерійська версія, яку Сполучені Штати почали постачати минулого місяця", – йдеться в матеріалі.

Сполучені Штати також "наполегливо працюють над плануванням" української "сили майбутнього" – флоту з літаків F-16, перші з яких Україна може отримати вже за кілька місяців.

Зі свого боку Україна закликає США надати їй ATACMS, але наразі в Пентагоні не поспішають з таким рішенням. Питання ускладнюються ще тим, що у США невпевнені, чи вистачить їм самим ракет ATACMS у разі протистояння з Китаєм.

Видання порівнює війну в Україні з війною за незалежність США, яка тривала вісім років.

"На цьому шляху було багато періодів деморалізації, лихослів'я, нарікань на недостатню підтримку з-за кордону, а часом і відчаю. Але повстанці залишилися на полі бою, і британці зрештою відступили. В Україні почався сезон невдоволення і взаємних звинувачень з усіх боків через млявий контрнаступ. Але ця війна ще далека від завершення,"- підсумовує видання.