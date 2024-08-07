США значно збільшать виробництво ракет до Patriot

Досі виробництво гальмував дефіцит головок самонаведення до цих ракет.

Корпорація Boeing значно наростила виробництво голівок самонаведення (ГСН) до зенітних ракет PAC-3 MSE, які використовуються в зенітно-ракетних комплексах Patriot. За підсумками року може бути побитий рекорд обсягів їх випуску.

Про це повідомляє Defense News.

У компанії заявляють, що від початку року вони вже побили рекорди обсягів випуску ГСН за 3 та за 6 місяців. Очікується, що за підсумками року обсяги виробництва будуть на 20% вищими, ніж торік. Зазначається, що Boeing в цьому році інвестувала значні ресурси у свій завод в Хантсвіллі, і ці витрати у підсумку мають збільшити виробничі потужності на 30%.

Як запевнили в Boeing, навіть за вже наявних до того виробничих потужностей вони могли за підсумками року виготовити ГСН для 650 ракет Patriot, які цьогоріч планує виготовити корпорація Lockheed Martin. Тож додаткові потужності дають змогу виготовити ще більше.