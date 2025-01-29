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США зняли обмеження на програми допомоги, зокрема і для України – CNN

29 січня 2025, 21:33
США зняли обмеження на програми допомоги, зокрема і для України – CNN
Фото: DW
Сполучені Штати все ж продовжать деякі гуманітарні програми.
Офіс управління та бюджету Білого дому скасував замороження федеральної допомоги, знявши обмеження на фінансування деяких гуманітарних програм, зокрема, для України.
 
Про це ідеться в меморандумі, який отримало CNN від представника адміністрації президента США Дональда Трампа.
 
"Меморандум OMB M-25-13 скасовано. Якщо у вас є питання щодо реалізації виконавчих указів президента, будь ласка, зв'яжіться з юрисконсультом вашого агентства", - ідеться у повідомленні. 
 
Зазначають, що адміністрації надійшов потік дзвінків від законодавців і посадових осіб із запитаннями про наслідки цієї події для їхніх штатів та організацій.
 
Також про скасування заморожування пише АР із посиланням на два джерела. Агентство пояснює, що розпорядження Білого дому, ухвалене 27 січня, викликало невизначеність щодо фінансування для штатів, шкіл та організацій, які залежать від коштів із Вашингтона. За словами джерел, це змусило Білий дім прискорено зайнятися визначенням того, що підпадатиме під зупинення фінансування, а що ні.
 
Нагадаємо, 28 січня Білий дім зупинив видавання всіх федеральних грантів і позик. В.о. глави управління Білого дому з питань бюджету Метью Ваєт пояснив, що вони з'ясовують, наскільки виділення грошей відповідає пріоритетам президента. У службовій записці, зокрема, вказано, що під заморожування підпадають будь-які кошти, призначені "для іноземної допомоги" й "неурядових організацій".
СШАбілий дімвійна в Україніросія окупанти

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