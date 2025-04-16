США зняли санкції з куратора медіаімперії Орбана

У Держдепі стверджують, що обмеження щодо угорського посадовця "не відповідали інтересам країни".

Сполучені Штати скасували запроваджений у січні цього року санкційний режим проти угорського чиновника Антала Рогана, який є наближеним до прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це на брифінгу заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

За її словами, санкції "не відповідали зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів". Про їхнє скасування держсекретар Марко Рубіо вже повідомив своєму угорському колезі Пітеру Сіярто.