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США зняли санкції з куратора медіаімперії Орбана

16 квітня 2025, 08:33
США зняли санкції з куратора медіаімперії Орбана
Фото: Getty Images
У Держдепі стверджують, що обмеження щодо угорського посадовця "не відповідали інтересам країни".
Сполучені Штати скасували запроваджений у січні цього року санкційний режим проти угорського чиновника Антала Рогана, який є наближеним до прем'єр-міністра Віктора Орбана.
 
Про це на брифінгу заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс. 
 
За її словами, санкції "не відповідали зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів". Про їхнє скасування держсекретар Марко Рубіо вже повідомив своєму угорському колезі Пітеру Сіярто.
 
Антал Роган опинився у санкційному списку США за "актом Магніцького" - документом, що передбачає відповідальність систематичних корупціонерів та порушників прав людини по всьому світу. Соратник Орбана був звинувачений у поширенні урядової пропаганди. 
 

 

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