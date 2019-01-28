США зняли санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Дерипаскою

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки зняло санкції з трьох компаній, пов'язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Однак санкції щодо самого Дерипаски лишаються чинними.

Ідеться про три компанії, які пов'язують з російським олігархом, - Rusal, EN+ Group Plc та EuroSibEnergo JSC.

"Компанії домовилися про безпрецедентну прозорість для казначейства США у своїй діяльності шляхом прийняття великих, постійних вимог до аудиту, сертифікації та звітності", - зазначено у заяві Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

В управлінні зазначили, що персональні санкції проти Дерипаски лишаються чинними.

Bloomberg вказує, що демократи намагалися заблокувати рішення, ґрунтуючись на занепокоєнні щодо мотивів адміністрації президента США Дональда Трампа зняти санкції - "це в той час, коли спеціальний прокурор Мюллер продовжує вивчати втручання Росії в президентські вибори 2016 року та можливі зв'язки з кампанією Трампа".

Журналісти The New York Times отримали текст конфіденційної угоди, укладеної між наближеним до Кремля російським олігархом Олегом Дерипаскою та Міністерством фінансів США щодо скасування санкцій. Зокрема, там виявили, що попри зобов’язання олігарха продати свої акції у підсанкційних компаніях, він залишить суттєвий вплив на них.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США, які очолили комітети Конгресу після перемоги на виборах восени 2018 року, вимагають від міністра фінансів США Стівена Мнучіна відкласти зняття санкцій з компаній російського олігарха Олега Дерипаски.

Також влада США в рамках чинних санкцій заморозила американські активи російського бізнесмена Олега Дерипаски, зокрема належні йому будинки у Вашингтоні і Нью-Йорку.

У квітні 2018 року компанія United Company Rusal російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив під санкції США, розмістила на Гонконгській фондовій біржі повідомлення про те, що компанія може оголосити технічний дефолт.