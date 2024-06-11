США зняли заборону на постачання своєї зброї для "Азову" – WP

Тепер "Азов" отримуватиме зброю від США так само, як і інші українські підрозділи.

Адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї воїнам 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов". Обмеження ввели у 2015 році після дезінформаційної кампанії, що начебто військові підрозділу мають "неонацистські і расистські погляди, а також порушують гуманітарне право".

Американські посадовці не знайшли жодних доказів таких порушень.

Про це пише The Washington Post із посиланням на заяву Державного департаменту.

Тепер бригада, яка колись розпочинала свій військовий шлях як добровольчий батальйон, матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ.

Представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли конкретно зняли заборону і чи надійшла американська зброя до "Азову". Журналісти зазначили, що військові та український уряд не відповіли на запити про коментарі.

Українські чиновники кажуть, що бригада могла б бути більш ефективною під час захисту "Азовсталі" у 2022 році, якби мала доступ до американського обладнання. Всі ці роки членам бригади також забороняли відвідувати навчання, організовані американськими військовими.

Окрім процесу перевірки Державного департаменту, закони США про асигнування вже давно забороняють "Азову" отримувати допомогу. Американські чиновники заявляють, що оскільки батальйон "Азов" зразка 2014 року структурно відрізняється від бригади, яка зараз входить до складу Національної гвардії, ці обмеження на неї не поширюються.

"Президент росії владімір путін вже давно називає "неонацистами" не тільки бійців "Азову", а у йсю українську владу. Дозвіл бригаді на використання американської зброї, ймовірно, знову розпалить цю російську риторику", ‒ додали у виданні.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року на той момент 12-та бригада оперативного призначення зайняла оборону у місті Маріуполь. Разом із іншими підрозділами бійці обороняли місто до травня 2022-го, до остаточної блокади українських військ на заводі "Азовсталь".