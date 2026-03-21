США знищили радарну базу, з якої Іран вистежував танкери в Ормузькій протоці

Удари по підземному об’єкту біля узбережжя послабили можливість Ірану загрожувати свободі судноплавства.

Центральне Командування Збройних сил США відзвітувало, що американські удари начебто призводять до "стійкого зниження" спроможності Ірану та Корпусу вартових ісламської революції блокувати судноплавство в Ормузькій протоці.

Про це повідомив адмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням США (CENTCOM), повідомляє телеканал CNN.

"Оскільки ми працюємо пліч-о-пліч, ми також залишаємося зосередженими на усуненні багаторічної загрози вільній торгівлі з боку Ірану в межах усієї Ормузької протоки", - наголосив Купер в оприлюдненому у мережі X відео.

Як наголосив адмірал, ураження іранського підземного об'єкту уздовж берегової лінії "знищило розвідувальні опорні станції та радіолокатори ракет, які використовувалися для спостереження за рухом суден".

"У результаті цього послаблено здатність Ірну загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці і довкола неї", - відзначив Купер.