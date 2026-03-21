США знищили радарну базу, з якої Іран вистежував танкери в Ормузькій протоці

21 березня 2026, 18:53
США знищили радарну базу, з якої Іран вистежував танкери в Ормузькій протоці
Удари по підземному об’єкту біля узбережжя послабили можливість Ірану загрожувати свободі судноплавства.
Центральне Командування Збройних сил США відзвітувало, що американські удари начебто призводять до "стійкого зниження" спроможності Ірану та Корпусу вартових ісламської революції блокувати судноплавство в Ормузькій протоці.
 
Про це повідомив адмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням США (CENTCOM), повідомляє телеканал CNN.
 
"Оскільки ми працюємо пліч-о-пліч, ми також залишаємося зосередженими на усуненні багаторічної загрози вільній торгівлі з боку Ірану в межах усієї Ормузької протоки", - наголосив Купер в оприлюдненому у мережі X відео. 
 
Як наголосив адмірал, ураження іранського підземного об'єкту уздовж берегової лінії "знищило розвідувальні опорні станції та радіолокатори ракет, які використовувалися для спостереження за рухом суден". 
 
результаті цього послаблено здатність Ірну загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці і довкола неї", - відзначив Купер. 
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
