Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
БІЗНЕС & ФІНАНСИ

США знижують ринкову вартість української кукурудзи

20 травня 2025, 19:23
США знижують ринкову вартість української кукурудзи
Фото: з вільних джерел
Конкуренція з американським зерном посилюється через 90-денну відстрочку мит на експорт США, що стимулює поставки, зокрема 566 000 т до Мексики.

Ціни на закупівлю української кукурудзи падають через низький попит, зниження вартості пшениці та конкуренцію з дешевшим зерном зі США.

Про це пише AgroReview 20 травня.

Експортні ціни на кукурудзу в Україні становлять $225–228/т, тоді як фуражна пшениця в портах подешевшала до $210–214/т. Великі трейдери тимчасово зупинили закупівлі української кукурудзи, очікуючи нових угод, але цьому заважає зростання пропозиції дешевшої кукурудзи зі США, Аргентини та Бразилії. 

У США експорт кукурудзи за 8–15 травня зріс на 32,2%, до 1,72 млн т, а за сезон досяг 45,543 млн т (+29,2% до 2024 року). Липневі ф’ючерси на кукурудзу в Чикаго зросли на 0,9%, до $176,2/т, а грудневі – на 1,4%, до $173,9/т. 

В Україні посіяно 3,5 млн га кукурудзи (87% плану), але експорт у травні 2025-го становив лише 1,26 млн т проти 2,36 млн т торік, із загальним показником за сезон 19,8 млн т. Очікується, що сприятлива погода та більші посівні площі знизять ціни до $215–220/т у червні.

Конкуренція з американським зерном посилюється через 90-денну відстрочку мит на експорт США, що стимулює поставки, зокрема 566 000 т до Мексики. 

В Україні посівна кампанія підтримується опадами, але низькі ціни та санкційний тиск ускладнюють експорт. Прогноз USDA для України – 22 млн т кукурудзи за сезон, що ще можливо досягти. 

На міжнародних тендерах ціни на українську кукурудзу з доставкою в Азію в липні-серпні тримаються на рівні $244–246/т, що змушує трейдерів утримувати поточні ціни для виконання контрактів до початку червня.

кукурудзаСШАекспорт

Останні матеріали

Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Обрання Нікузора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікузора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 травня 2025, 00:02
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Політика
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Переклад iPress – 19 травня 2025, 16:31
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2025, 21:54
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється