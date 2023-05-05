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США зосереджені на передачі Україні більше засобів ППО

05 травня 2023, 08:10
США зосереджені на передачі Україні більше засобів ППО
Фото: УНН
ЗСУ отримали від США майже все, що просили.

У США продовжать зосереджувати увагу на збільшенні постачань Україні засобів протиповітряної оборони. У Білому домі зазначили, що за останні три дні комплекси ППО, які українські військові отримали від Заходу, збили більшість ракет, запущених армією росії.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він наголосив, що у питанні військової допомоги для Сил оборони України, які борються з повномасштабним російським вторгненням, Вашингтон приділяє комплексам ППО особливу увагу.

"Ми приділяємо велику увагу протиповітряній обороні", – зауважив Кірбі, відповідаючи питання щодо взаємодії США з українською стороною.

Представник Білого дому додав, що завдяки системам ППО, які Київ отримав не лише від Штатів, а й від інших держав-союзників, українським військовим вдалося збити більшість ракет, запущених російськими окупантами по українських містах протягом останніх 48-72 годин.

"Тож ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", – підсумував Кірбі.

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