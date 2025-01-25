США зупиняють дію програм в'їзду мігрантів, зокрема українців

Роботу припинила програма "Об'єднаймося заради України".

Міністерство внутрішньої безпеки США призупиняє дію програм для іммігрантів. Зокрема роботу зупинила ініціатива, що надає можливість в'їзду для українців.

Про це пише The New York Times.

Директива, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США і отриманому The New York Times, вимагає негайно припинити прийняття "остаточних рішень" щодо заявок, пов'язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їх дію.

Зокрема, роботу припинила програма "Об'єднаймося заради України" — ініціатива часів Байдена, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року за програмою вступили понад 150 тисяч українців.