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США зупиняють дію програм в'їзду мігрантів, зокрема українців

25 січня 2025, 10:19
США зупиняють дію програм в'їзду мігрантів, зокрема українців
Фото: gettyimages.com
Роботу припинила програма "Об'єднаймося заради України".
Міністерство внутрішньої безпеки США призупиняє дію програм для іммігрантів. Зокрема роботу зупинила ініціатива, що надає можливість в'їзду для українців.
 
Про це пише The New York Times.
 
Директива, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США і отриманому The New York Times, вимагає негайно припинити прийняття "остаточних рішень" щодо заявок, пов'язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їх дію.
 
Зокрема, роботу припинила програма "Об'єднаймося заради України" — ініціатива часів Байдена, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів. За даними уряду, станом на вересень 2023 року за програмою вступили понад 150 тисяч українців.
 
Кількість програм, які припинили своє функціонування велика. Це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які мали змогу знайти притулок у США. Крім України, яка постраждала від війни, постраждали іммігранти з Куби, Гаїті та Венесуели.
 
Рішення також вказує на те, що адміністрація Трампа планує провести широке придушення широкого спектру програм, які дозволяли людям тимчасово в’їжджати.
 
Представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато міграційних програм не були законними.
 
Директива також зупиняє рішення щодо заявок на програму, яка дозволяла сім’ям возз’єднатися в Сполучених Штатах, і іншу ініціативу для неповнолітніх із Центральної Америки, які мають членів сім’ї в Сполучених Штатах.

 

СШАмігрантивійна в Україніросія окупанти

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