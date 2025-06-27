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США зупинили всі торгові переговори з Канадою

27 червня 2025, 21:55
США зупинили всі торгові переговори з Канадою
Фото: ЕРА
До того ж пригрозили запровадженням нових мит.
США оголосили про негайне припинення всіх торгових переговорів з Канадою та пригрозили запровадженням нових мит.
 
Про це заявив американський президент Дональд Трамп.
 
"Ми щойно отримали інформацію, що Канада, країна, з якою дуже складно вести торгівлю, зокрема через те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів мита в розмірі до 400% на молочні продукти, щойно оголосила про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній, що є прямим і відвертим нападом на нашу країну", - заявив Трамп.
 
На його думку, канадці "копіюють Європейський Союз", який вчинив так само і зараз також веде переговори з США.
 
"З огляду на цей обурливий податок, ми цим припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою, що набирає чинності негайно. Ми повідомимо Канаді про мито, яке вона буде сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки протягом наступних семи днів. Дякуємо за увагу до цього питання!", - підсумував він.
СШАКанадавійна в Україні

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