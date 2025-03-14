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США звернулися по допомого до Данії через зростання цін на яйця

14 березня 2025, 21:33
США звернулися по допомого до Данії через зростання цін на яйця
В Європі також немає надлишку курячих яєць.
Сполучені Штати звернулися до Данії щодо експорту курячих яєць на американський ринок, оскільки США стикаються із стрімким зростанням цін на цей продукт.
 
Про це пише Reuters.
 
Як пише агентство, оптові ціни на яйця на американському ринку б'ють рекорди через прискорення спалаху пташиного грипу серед курей. Президент США Дональд Трамп пообіцяв знизити ціни на яйця у перший день свого перебування на посаді, однак у лютому ціни зросли на 59% у річному обчисленні.
 
"Ми все ще чекаємо на додаткові вказівки від Вашингтона щодо наступних кроків, але чи є у вас оцінка кількості яєць, які можуть бути поставлені до Сполучених Штатів (за умови, що вони відповідають усім імпортним вимогам)", — йдеться у листі представника Міністерства сільського господарства США у Європі до Датської яєчної асоціації.
 
Датська яєчна асоціація заявила, що розгляне цю пропозицію, але в Європі немає надлишку яєць.
 
"У всьому світі скрізь відчувається дефіцит яєць через часті випадки пташиного грипу", — додають в асоціації.

 

СШАяйцявійна в Україніросія окупанти

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