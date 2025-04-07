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ПОЛІТИКА

США звільнили військову представницю в НАТО

07 квітня 2025, 21:55
США звільнили військову представницю в НАТО
Офіційно кадрове рішення ще не було оголошене.

Віцеадміралка Військово-морських сил США Шошана Четфілд була звільнена з керівної посади в НАТО в межах кадрових змін, які здійснює адміністрація Дональда Трампа.

Про це три джерела повідомили агентству Reuters.

За інформацією Reuters, США поінформували союзників про звільнення Четфілд з посади своєї військової представниці у Військовому комітеті НАТО.

Офіційно кадрове рішення ще не було оголошене.

Наразі незрозуміло, чи була вказала офіційна причина звільнення Четфілд і чи пов'язане воно з політичним курсом США щодо НАТО.

Одне джерело Reuters припустило, що звільнення могло стосуватись політики Пентагону з ліквідації програм, які заохочують різноманіття, рівність та інклюзивність.

Шошана Четфілд – одна з небагатьох жінок-офіцерів Військово-морських сил США, яка є тризірковим генералом, і перша жінка, яка очолювала Воєнний коледж Військово-морських сил США.

Адміністрація Дональда Трампа з початку роботи в січні зайняла прохолодну позицію щодо НАТО і європейських союзників.

СШАНАТОДональд ТрампПентагон

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