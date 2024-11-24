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США звинувачують громадянина Індії у спробі незаконного експорту до рф

24 листопада 2024, 20:33
США звинувачують громадянина Індії у спробі незаконного експорту до рф
Польща США
Підозрюваний хотів експортувати до москви контрольовані авіаційні компоненти подвійного цивільного та військового призначення.
У США громадянину Індії Санджаю Каушіку висунули обвинувачення у змові з метою експорту контрольованих авіаційних компонентів подвійного цивільного та військового призначення до росії.
 
Про це повідомляє “Голос Америки” на Міністерство юстиції США.
 
Чоловік порушив Закон про реформу експортного контролю, а також дав неправдиві свідчення. 
 
Каушіка заарештували в Маямі 17 жовтня “відповідно до кримінального позову та ордеру на арешт”. Ще у березні 2023 року Каушік “вступив у змову з іншими особами” з метою незаконного придбання товарів та технологій аерокосмічного призначення із США для юридичних осіб у росії. Товари закупили під приводом того, що вони нібито поставлятимуться його індійській компанії, хоча насправді призначалися для кінцевих споживачів у рф. 
 
Мін'юст США стверджує, що Каушік та його спільники придбали у американського постачальника систему орієнтації (AHRS), яка є пристроєм, що надає дані навігації та управління польотом для літаків. 
 
Такі компоненти, як AHRS, вимагають ліцензії Міністерства торгівлі для експорту до певних країн, включно з росією. Щоб отримати експортну ліцензію для AHRS, Каушік та його спільники хибно стверджували, що його індійська компанія є кінцевим покупцем і що компонент використовуватиметься у цивільних вертольотах”, ‒ зазначили у відомстві.
 
Каушіку та його спільникам вдалося придбати AHRS, проте товари затримали до того, як їх вивезли з території Сполучених Штатів.
 
У разі визнання винним затриманому загрожує максимально 20 років позбавлення волі. Він також повинен буде виплатити до 1 мільйона доларів за кожним пунктом обвинувального висновку.
 
Розслідування координувалося через KleptoCapture – міжвідомчу цільову групу Міністерства юстиції, яка займається забезпеченням дотримання санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, запроваджених США та їхніми союзниками у відповідь на вторгнення росії до України.

 

СШАІндіявійна в Україніросія окупанти

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