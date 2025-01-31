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ПОЛІТИКА

США звинувачують Китай у планах заблокувати Панамський канал

31 січня 2025, 13:52
США звинувачують Китай у планах заблокувати Панамський канал
Озеро Гатун, Панамський канал. (Google, GeoEye)
Держсекретар США наполягає, що контроль США над каналом є в інтересах національної безпеки.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Китай в разі виникнення конфлікту зі США планує заблокувати Панамський канал і що Вашингтон має намір вирішити проблему, яка є загрозою національній безпеці Сполучених Штатів.

В інтерв’ю Sirius XM The Megyn Kelly Show Рубіо повторив деякі тези президента Трампа щодо впливу Китаю на стратегічний водний шлях.

У своїй інавгураційній промові 20 січня Дональд Трамп знову звинуватив Панаму у тому, що всупереч зобов’язанню, яке вона взяла на себе у 1999 році разом із отриманням у власність каналу, наразі контроль за ним здійснює Китай.  Президент пообіцяв, що США повернуть собі канал, але не сказав, коли і яким чином.

Рубіо, який упродовж своєї кар’єри в Сенаті є послідовним критиком Китаю, вказав на гонконгську компанію, яка керує двома портами на вході в канал в Атлантику та Тихий океан, як на ризик для США, оскільки «вони мають робити все, що їм скаже китайський уряд».

"І якщо уряд Китаю під час конфлікту скаже їм закрити Панамський канал, їм доведеться це зробити. Насправді я не сумніваюся, що вони планують це зробити на випадок непередбачених обставин. Це пряма загроза", — сказав Держсекретар. 

Уряд Панами рішуче заперечує передачу канала Китаю та наполягає на тому, що керує каналом справедливо для всіх суден.

Раніше в четвер президент Панами Хосе Рауль Муліно виключив можливість обговорення контролю над каналом з Рубіо під час його візиту до країни. «Канал належить Панамі», — сказав він журналістам.

Хоча сам канал адмініструється Панамою, двома портами з обох боків управляє публічна гонконгська компанія CK Hutchinson. Іншими портами поблизу керують приватні компанії зі Сполучених Штатів, Сінгапуру та Тайваню.

Рубіо не повторив обіцянку Трампа повернути канал, але наполягав на тому, що США мають намір вирішити проблеми, які порушив президент, заявивши, що поточна ситуація «просто не може тривати».

"Я би сказав, що канал вже в обіймах китайців", — наголосив він, висловивши сподівання, що питання може бути вирішене найближчим часом.

СШАКитайПанамський канал

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