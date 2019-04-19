Стадіон готовий. Стало відомо хто модеруватиме дебати на "Олімпійському"

Команда Порошенка наполягала на ведучих з Суспільного, утім штаб опонента, Володимира Зеленського, відмовився

Дебати між кандидатами в президенти на стадіоні "Олімпійський" модеруватимуть голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк.

Участь своїх ведучих підтвердило "Громадське радіо" та ведучий телеканалу ICTV в ефірі програми "Факти".

"Громадському" Куликов повідомив, що отримав запрошення з боку Порошенка вночі 19 квітня.

Кандидатуру Фроляк, за даними ICTV, погодили обидва штаби.

Дебати розпочнуться з 5-хвилинних виступів кожного з кандидатів, інформує "Українська правда" з посиланням на власні джерела. Після чого кожен відповість на 3 питання модераторів, матиме 1 хвилину на своє питання до опонента та 5 хвилин на відповідь запитання опонента.

Від Порошенка та Зеленського буде по 3 артистів, які почергово виступлять, поки на стадіон заходитимуть люди.

Водночас, у Національному спортивному комплексі "Олімпійський" повністю завершили приготування до проведення дебатів між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Відповідні фото і відео опублікував міністр молоді і спорту Ігор Жданов у Facebook.

"НСК "Олімпійський" - готовий до проведення дебатів між кандидатами в президенти України", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, що дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, які відбудуться увечері 19 квітня на НСК "Олімпійський", транслюватимуть понад 20 закордонних каналів.