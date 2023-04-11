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ПОЛІТИКА

Стала відома дата "Рамштайну-11"

11 квітня 2023, 20:49
Стала відома дата
Шмигаль фінансовий рамштайн
Пріоритетом української делегації на "Рамштайні-11" залишаться системи протиповітряної оборони.

Одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у фізичному форматі 21 квітня.

Про це поінформували Військово-повітряні сили США в Європі, пише "Радіо Свобода".

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині 21 квітня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на засіданні міністри оборони й інші високопосадовці оборонної сфери обговорять "кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, перед якими постають союзники та партнери США".

Як говорив раніше міністр оборони України Олексій Резніков, пріоритетом української делегації на "Рамштайні-11" залишаться системи протиповітряної оборони. Також порушуватимуть питання надання Україні броньованої техніки й снарядів для важкої артилерії 155-го калібру та засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, формат "Рамштайн", який об'єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню росії.

Попереднє, десяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбувалось онлайн, за його підсумками учасники домовились про зміцнення української протиповітряної оборони та бронетанкових частин.

війнаРамштайн-11

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