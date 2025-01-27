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Стало відомо, скільки коштів виділив Захід на український ОПК

27 січня 2025, 16:32
Стало відомо, скільки коштів виділив Захід на український ОПК
Фото: U.S. DepartmentofDefense
Загалом до ініціативи приєднались дев'ять країн світу та ЄС.

Загалом українському оборонно-промисловому комплексу вийшло отримати 1,5 млрд доларів, з яких використано 500 млн доларів. 

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін написав в Telegram-каналі.

"ZBROYARI: Manufacturing Freedom залучила понад $1,5 млрд в українську оборонну промисловість від закордонних партнерів у 2024 році", - йдеться в дописі. 

Сметанін додав, що до ініціативи доєднались 9 країн світу: Данія, Канада, Нідерланди, Литва, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Ісландія, США та Європейський союз. Держави виділяли або власні бюджетні кошти, або відсотки від заморожених російських активів. 

За його словами, з цієї суми, шляхом реалізації “данської моделі” використано більш ніж 500 млн доларів.

"Ми вдячні нашим партнерам за цю підтримку й за віру в українську оборонну промисловість. Ці кошти значно підсилюють як Сили оборони, так і економіку України. І дозволяють нам продовжувати будувати #Арсенал _вільного_світу!", - підсумував міністр.

 

партнеривійна в УкраїніОПК

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