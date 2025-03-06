Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стала відомою дата наступного засідання "Рамштайну"

06 березня 2025, 18:33
Стала відомою дата наступного засідання
Перед цим зберуться на зустріч прежставники "Групи п’яти"
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав імовірну дату засідання Контактної групи з питань оборони України.
 
Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Рустемом Умєровим.
 
За словами Пісторіуса, "Рамштайн" скличуть наприкінці березня, у крайньому разі – на початку квітня.
 
"Для координації цього процесу мій британський колега Джон Гілі та я вирішили спільно очолити Контактну групу з питань України та продовжити її роботу під нашим спільним керівництвом", - зауважив Пісторіус.
 
Він сказав, що наступного тижня в Парижі відбудеться засідання "Групи п’яти", до якої входять Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Польща.
 
"Головною темою наших обговорень сьогодні та в найближчі тижні буде компенсація допомоги США, яка вже була втрачена або може бути втрачена в майбутньому. Звісно, ми прагнемо компенсувати втрату підтримки з боку США або, принаймні, значну її частину, за рахунок нової допомоги. Ми могли б надати додаткову підтримку, постачаючи все необхідне – від артилерійських боєприпасів до систем командного зв’язку Starlink", - додав міністр оборони ФРН.

 

Рамштайнвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Технології
Mirage 2000 для українських ВПС. Щонайменше не гірший за F-16C – Том Купер
Переклад iPress – 06 березня 2025, 15:19
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Політика
Європа готується до кінця НАТО. Три речі, які вона має зробити – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 06 березня 2025, 12:42
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Політика
Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом
Переклад iPress – 06 березня 2025, 09:35
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Політика
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Переклад iPress – 05 березня 2025, 14:55
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Політика
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 березня 2025, 12:15
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Cуспільство
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 березня 2025, 08:44
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється