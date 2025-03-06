Стала відомою дата наступного засідання "Рамштайну"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав імовірну дату засідання Контактної групи з питань оборони України.

За словами Пісторіуса, "Рамштайн" скличуть наприкінці березня, у крайньому разі – на початку квітня.

"Для координації цього процесу мій британський колега Джон Гілі та я вирішили спільно очолити Контактну групу з питань України та продовжити її роботу під нашим спільним керівництвом", - зауважив Пісторіус.

Він сказав, що наступного тижня в Парижі відбудеться засідання "Групи п’яти", до якої входять Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Польща.

"Головною темою наших обговорень сьогодні та в найближчі тижні буде компенсація допомоги США, яка вже була втрачена або може бути втрачена в майбутньому. Звісно, ми прагнемо компенсувати втрату підтримки з боку США або, принаймні, значну її частину, за рахунок нової допомоги. Ми могли б надати додаткову підтримку, постачаючи все необхідне – від артилерійських боєприпасів до систем командного зв’язку Starlink", - додав міністр оборони ФРН.