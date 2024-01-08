Стало відомо, чи розглядає Байден звільнення Ллойда Остіна

Колишній президент Трамп закликав звільнити Остіна.

Президент США Джо Байден не розглядає звільнення міністра оборони Ллойда Остіна після того, як він не повідомив, що його госпіталізували.

Це підтвердив офіційний представник Білого дому, пише The Hill.

Як зазначається, Пентагон надав інформацію про те, що Остін був госпіталізований з минулого понеділка через ускладнення після попередньої операції. Байдену, однак, стало відомо про його відсутність лише в четвер у другій половині дня, оскільки Міністерство оборони тримало ситуацію в таємниці, що викликало занепокоєння щодо прозорості роботи уряду.

“Немає ніяких планів щодо чогось іншого, крім того, щоб міністр Остін залишився на посаді та продовжив лідерство, яке він демонстрував”, — сказав журналістам представник національної безпеки Джон Кірбі.

На запитання, чи розглядає Байден його звільнення, Кірбі сказав, що президент “поважає той факт, що міністр Остін взяв на себе відповідальність через відсутність прозорості”, і з нетерпінням чекає його повернення.

За словами Кірбі, Байден розмовляв з Остіном “пару днів тому”. Перед цим Кірбі повідомив, що вранці 1 січня Остін, держсекретар Ентоні Блінкен, радник з національної безпеки Джейк Салліван та інші провели безпечну конференцію з Байденом щодо операцій на Близькому Сході.

Кірбі додав, що є “очікування”, що, коли чиновник Кабінету міністрів буде госпіталізований, “про це буде повідомлено вверх по ланцюгу командування”.

Колишній президент Трамп закликав звільнити Остіна в понеділок, заявивши, що його дії були “неналежною професійною поведінкою та невиконанням обов’язків”. Трамп, головний кандидат від Республіканської партії, зазначив, що Остін “зник безвісти”, і навіть його “бос, Джо Байден”, не знав, де він.