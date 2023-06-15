Стало відомо, чи введе НАТО свої війська на територію України

Альянс та ЄС не мають наміру ставати "стороною конфлікту", сказав начальник військового штабу Європейського Союзу Ерве Блежан.

Начальник військового штабу Європейського Союзу Ерве Блежан заявив, що у НАТО виключають ймовірність введення своїх військ на територію України.

Про це пише французький телеканал TF1.

Як він пояснив, якщо війська НАТО перейдуть кордон України - це означає пряме військове зіткнення з росією. А Альянс та ЄС не мають наміру ставати "стороною конфлікту".

"Відправляти наземні війська до України – означає вести війну, воювати з росією. Але ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", – заявив він, наголосивши, що оборонний союз буде надалі підтримувати Київ усім необхідним.

Нагадаємо, раніше ексочільник НАТО Андерс Фог Расмуссен повідомив, що деякі країни НАТО можуть ввести свої війська до України за умови, що Київ не отримає гарантії безпеки.