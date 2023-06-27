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Стало відомо, де в Європі найбільше російських шпигунів

27 червня 2023, 12:27
Стало відомо, де в Європі найбільше російських шпигунів
Центральна вулиця Аарау та міська Ратуша. Фото: myswitzerland.com
Як правило, вони діють під виглядом дипломатів.

росія продовжує спроби відродити свою шпигунську мережу в Європі, яка постраждала минулого року. За кількістю російських шпигунів в країні "лідирує" Швейцарія.

Про це йдеться у публічній доповіді Федеральної розвідувальної служби Швейцарії. 

Як зазначають у розвідці країни, загроза з боку іноземного шпигунства є досить високою. Шпигуни рф діють переважно під дипломатичним прикриттям.

"Причина такої значної уваги російської розвідки до невеликої нейтральної Швейцарії пояснюється тим, що на території країни розташовані штаб-квартири багатьох міжнародних організацій. Особливо швейцарська розвідка побоюється, що росіяни спробують використовувати в своїх цілях швейцарських чиновників, які відповідають за роботу з Радою Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще одна дилема з якою стикнулася Швейцарія -  протидія російським спробам обходити введені проти рф санкції. 

"Оскільки росія використовує компанії в Євразійському економічному союзі, Туреччині та Індії для закупівель, діяльність  швейцарської розвідки  з моніторингу повинна бути поширена на регіони, яким в минулому приділялося мало уваги", – йдеться в доповіді.

Швейцаріяшпигунствовійна в Україніросія окупанти

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