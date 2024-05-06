Стало відомо, хто приїде до путіна 9 травня

Планується, що у параді візьмуть участь понад 9000 осіб та 70 одиниць техніки.

9 травня у росії традиційно пройде "парад Перемоги", проте лідери країн не поспішають у гості до російського диктатора.

Про це повідомляє російський РБК.

Наразі відомо, що на парад у москві приїде президент Киргизії Садір Жапаров. Як повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу киргизького лідера, 8-9 травня він здійснить робочий візит до москви.

"Садир Жапаров 8 травня візьме участь у ювілейному саміті Євразійського економічного союзу та параді Перемоги 9 травня у москві", – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що президенти Лаосу Тхонглун Сісуліт та Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало приїдуть до росії та візьмуть участь у параді Перемоги 9 травня.

москву збирається 8 та 9 травня відвідати також казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв, розповів посол у росії Даурен Абаєв. При цьому він не уточнив, чи збирається політик бути присутнім на параді.

Повідомляється, що у параді 9 травня в москві візьмуть участь понад 9 тис. осіб та 70 одиниць техніки.

Минулого року на параді Перемоги в москві були присутні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії – Садір Жапаров, президент Таджикистану – Емомалі Рахмон, президент Узбекистану – Шавкат Мірзієєв, президент білорусії – олександр лукашенко, прем'єр Вірменії та керівник Туркменії Сердар Бердимухамедов.