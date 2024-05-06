Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стало відомо, хто приїде до путіна 9 травня

06 травня 2024, 13:13
Стало відомо, хто приїде до путіна 9 травня
Планується, що у параді візьмуть участь понад 9000 осіб та 70 одиниць техніки.

9 травня у росії традиційно пройде "парад Перемоги", проте лідери країн не поспішають у гості до російського диктатора.

 Про це повідомляє російський РБК.

Наразі відомо, що на парад у москві приїде президент Киргизії Садір Жапаров. Як повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу киргизького лідера, 8-9 травня він здійснить робочий візит до москви.

"Садир Жапаров 8 травня візьме участь у ювілейному саміті Євразійського економічного союзу та параді Перемоги 9 травня у москві", – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що президенти Лаосу Тхонглун Сісуліт та Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало приїдуть до росії та візьмуть участь у параді Перемоги 9 травня.

москву збирається 8 та 9 травня відвідати також казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв, розповів посол у росії Даурен Абаєв. При цьому він не уточнив, чи збирається політик бути присутнім на параді.

Повідомляється, що у параді 9 травня в москві візьмуть участь понад 9 тис. осіб та 70 одиниць техніки.

Минулого року на параді Перемоги в москві були присутні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії – Садір Жапаров, президент Таджикистану – Емомалі Рахмон, президент  Узбекистану – Шавкат Мірзієєв, президент білорусії – олександр лукашенко, прем'єр Вірменії та керівник Туркменії Сердар Бердимухамедов.

9 травняпарадвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 травня 2024, 12:34
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Cуспільство
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2024, 06:59
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і
Політика
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 травня 2024, 13:47
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Cуспільство
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Переклад iPress – 03 травня 2024, 12:58
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється