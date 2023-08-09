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Стало відомо, хто виявився покупцем Leopard для України – ЗМІ

09 серпня 2023, 08:55
Стало відомо, хто виявився покупцем Leopard для України – ЗМІ
джерело warfor
До сьогодні залишалося невідомим, хто відправить техніку до України.

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 30 з 50 танків Leopard 1, придбаних у компанії OIP Land Systems.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

За інформацією джерел видання, Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, після чого відправить їх на ремонт та модернізацію.

"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", - йдеться в матеріалі.

В травні цього року виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.

Ці танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм - до 1980-х років вони вважались основними танками Німеччини. Остання модель Leopard 1А5 оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss.

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