Стало відомо, хто виявився покупцем Leopard для України – ЗМІ
Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 30 з 50 танків Leopard 1, придбаних у компанії OIP Land Systems.
Про це повідомляє видання Handelsblatt.
За інформацією джерел видання, Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1, після чого відправить їх на ремонт та модернізацію.
"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", - йдеться в матеріалі.
В травні цього року виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1.
Ці танки мають 105-мм гармату і спарений кулемет MG3 7,62 мм - до 1980-х років вони вважались основними танками Німеччини. Остання модель Leopard 1А5 оснащена комп'ютеризованою системою управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss.