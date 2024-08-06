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Стало відомо ім’я нового спецпредставника США з відновлення України

06 серпня 2024, 21:07
Стало відомо ім’я нового спецпредставника США з відновлення України
Фото: Укрінформ
Посаду обійме заступник держсекретаря США з управління та ресурсів.
Виконувати повноваження спецпредставника Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України буде заступник держсекретаря з управління та ресурсів Річард Верма. Він замінить Пенні Пріцкер, яка йде з посади.
 
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
 
За його словами, за законом вказана посада обмежена одним роком, тоум Пріцкер не зможе її обіймати.
 
"Заступник державного секретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма продовжить її роботу в рамках зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на підтримку економічного відновлення України", – йдеться у повідомленні.
 
Блінкен підкреслив численні досягнення Пріцкер, зокрема вона виступала за надання Україні економічної допомоги в розмірі приблизно 9 мільярдів доларів; допомогла запустити бізнес-консультативну раду міжвідомчої платформи координації донорів G7+; підтримала зусилля України щодо проведення ключових економічних реформ для каталізації інвестицій приватного сектора; започаткувала оборонно-промислову базу Deal Team.
 
Варто зазначити, Пріцкер заявила, що йде з посади спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Вона аноснувала, що її наступником стане Річард Верма.
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