Стало відомо, кого американці хочуть бачити у Білому домі

Дискримінація за віком може бути заборонена на робочому місці, але роботодавці президента — народ — не соромляться своєї упередженості.

Американці вважають, що Джо Байден занадто старий, щоб бути ефективним президентом на другий термін. Натомість Дональд Трамп, який лише на кілька років молодший за нього, викликає значно менше занепокоєння.

Про це свідчить нове опитування, проведене Центром досліджень громадської думки Associated Press-NORC, інформує Associated Press.

Але є багато інших проблем із Трампом, який, принаймні на даний момент, значно випереджає своїх суперників від Республіканської партії, не зважаючи на численні кримінальні звинувачення. Не беріть до уваги його похилий вік — дехто каже, що 77-річний чоловік повинен подорослішати.

Результати опитування показують, що значна частина громадськості, як не дивно, об'єдналася в оцінці однієї риси, яку Байден не може змінити.

Президент сам почав піднімати вікове питання, дотепно жартуючи, ніби намагаючись заспокоїти свою аудиторію щодо своїх 80 подорожей навколо Сонця.

В опитуванні 77% сказали, що Байден занадто старий, щоб бути ефективним ще чотири роки. Так вважають не лише 89% республіканців, але й 69% демократів. Такої думки дотримуються всі вікові групи, а не лише молодь, хоча саме старші демократи більше підтримують його балотування у 2024 році.

На противагу цьому, близько половини дорослого населення США вважають, що Трамп занадто старий для цієї посади, і тут з'являється знайомий партійний розкол — демократи набагато більше схильні дискваліфікувати Трампа за віком, ніж республіканці.

Демократи, республіканці та незалежні хочуть широкою мітлою підмести владні коридори, наклавши вікові обмеження на посади президента, Конгресу та Верховного суду. Загалом близько двох третин дорослого населення США підтримують віковий ценз для кандидатів у президенти та Конгрес, а також обов'язковий пенсійний вік для суддів.

Зокрема, 67% підтримують вимогу до суддів Верховного суду виходити на пенсію у певному віці, 68% підтримують вікові обмеження для кандидатів у депутати Палати представників і Сенату, а 66% підтримують вікові обмеження для кандидатів у президенти.

Зважаючи на те, що старші люди здебільшого керують країною, а Конституція змушує їх рахуватися з нею, не варто очікувати, що це станеться в найближчому майбутньому.

Попри це, опитування показує, що багато людей, незалежно від політичних поглядів, готові до того, що громадська думка захопиться молодим обличчям, свіжим обличчям або ж обома обличчями.

Серед них — Ноа Берден, 28-річний консультант з комунікацій з Александрії, штат Вірджинія. Незважаючи на те, що він віддає явну перевагу Байдену перед Трампом, він хотів би, щоб головні претенденти на президентство були ближчими до його покоління.

“Загалом вони занадто старі. Це старше покоління представляє “почуття цінностей і відчуття країни і світу, які вже не є точними. Мати такий погляд може бути небезпечно”.— каже Берден.

Аналогічно, 62-річний Грег Пак, колишній і, можливо, майбутній виборець Трампа з Ардмора, штат Оклахома, бажає, щоб Байден і Трамп рухалися далі.

“Просто дивлячись і слухаючи Байдена, стає очевидно, що він вже не той, ким був. А Трамп? Він набагато гостріший, але наприкінці свого терміну, хто знає?”, — сказав Пак, розмірковуючи про січень 2029 року.

Опитування AP-NORC виходило за рамки постановки запитань і представлення варіантів відповідей. Воно також містило вправу на асоціації, в якій респондентів просили назвати перше слово чи фразу, що спадає на думку при згадці кожного чоловіка.

Відповіді підкреслили, що вік Байдена є особливо важливим чинником, який тягне його за собою через партійні кордони, навіть коли людей не спонукають думати про це, і що Трамп здебільшого уникає цього лише для того, щоб викликати презирство, якщо не огиду на інших фронтах.

У цих вісцеральних відповідях 26% згадали вік Байдена, а ще 15% використали такі слова, як “повільний” або “розгублений”. Серед демократів про вік Байдена одразу згадали 28%. Вони надавали перевагу таким словам, а не “президент”, “лідер”, “сильний” чи “здібний”. Той, хто схвалює його діяльність, все ж назвав його “старим”.

Лише 3% опитаних назвали Трампа “розгубленим, і лише 1% — “старим” або подібними словами. Натомість найпопулярнішими словами були “корумпований” (15%), “поганий” та інші загалом негативні терміни (11%), слова “брехун” і “нечесний” (8%), а також “хороший” та інші загалом позитивні коментарі (8%).