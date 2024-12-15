Стало відомо кого призначив Трамп на посаду посланником зі спеціальних місій

Ця людина вже працювала на адміністрацію Трампа.

Обраний в листопаді президент США Дональд Трамп може призначити Річарда Гренелла уповноваженим президента зі спеціальних місій, який обіймав посаду керівника Національної розвідки за першої адміністрації республіканця.

Про це пише агенція Reuters.

"Рік працюватиме в деяких із найгарячіших точок світу, включно з Венесуелою і Північною Кореєю", - написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

Він додав, що Гренелл вестиме роботу в найгарячіших точках світу, зазначили в агентстві.

Видання пише, що Гренелл має добрі стосунки з друзями президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У 2020 році він зустрічався з лідером цієї країни, щоб домовитися про мирний відхід Мадуро зі своєї посади після того, як у 2018 році його переобрання в багатьох західних країнах назвали сфальсифікованим. У підсумку домовленості так і не було досягнуто.

Також журналісти отримали інформацію від джерела Трампа на перехідному етапі про те, що Гренелл, зокрема, зосередиться на ситуації на Балканах.

В майбутній уповноважений президента зі спеціальних місій розглядався на посади державного секретаря й спеціального посланця з питань війни в Україні, але вони дісталися Марку Рубіо та Кіту Келлоггу відповідно, додали журналісти.