Стало відомо, кого з політв'язнів віддадуть росіяни

Родичів цих громадян запросили до аеропорту, куди вони вже під'їжджають

За даними захисника політв'язня Романа Сущенка Марка Фейгіна, обмін утримуваних громадян між Україною та Росії має пройти у форматі "35 на 35".

"За моїми даними, обмін буде в форматі "35 на 35". Україні передадуть 24 моряки і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Євген і Артур Панови, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Бекіров", - заявив Марк Фейгін в коментарі "Интерфаксу".

Пізніше у керівництві Офісу президента України підтвердили правильність списку, оголошеного Фейгіним, інформує УП.

"Україні будуть видані всі 24 моряки, включаючи співробітників СБУ. Слідство задовольнило клопотання Денісової (омбудсмена України - ред.) про особисту поруку", - наголосив Микола Полозов.

"Український президент Зеленський помилував 16 осіб, з них – троє жінок. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб. Таким чином, 24 українських військових моряків повертаються додому плюс 11 помилуваних. Серед них летить наш громадянин - режисер Олег Сенцов. В кінцевому підсумку будемо сподіватися, що формула 35 на 35 буде реалізована", - повідомила колишня омбудсмен Ніна Карпачова, інформує "Інтерфакс-Україна".