Стало відомо, коли Ізраїль планує розпочати операцію проти "Хезболли" – Bild

Ізраїль може розпочати дії проти "Хезболли" у другій половині липня.

Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання "Хезболла" третього чи четвертого тижня липня.

Про це пише Bild з посиланням на західних дипломатів.

Німеччина та Саудівська Аравія закликали своїх громадян залишити Ліван через можливе погіршення ситуації. За даними ізраїльських ЗМІ, Цахал посилив угруповання на кордоні з Ліваном, а солдати відпрацьовують бої у горах та міських умовах.

За словами аналітика інституту національної безпеки та сіоністської стратегії "Місгав" Ашара Фредмана, ситуація може швидко ескалювати, а дипломатичне вирішення питання не виключає конфлікту у найближчі два роки, що дасть "Хезболлі" краще підготуватися. Фредман вважає, що Ізраїль може розпочати наступом на угруповання, але це тягне за собою ризик прямого конфлікту з Іраном, який підтримує ліванське угруповання.