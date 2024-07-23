Стало відомо, коли оголосять нового лідера британської Консервативної партії

Колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак, який втратив свою посаду після провалу консерваторів на національних виборах, залишатиметься виконуючим обов'язки лідера до призначення наступника.

Як відзначає агенція, конкурс на посаду лідера дозволить партії звузити коло претендентів до чотирьох кандидатів, які представлять свої кандидатури на конференції Консервативної партії.

Після цього кількість кандидатів звузиться до двох, після чого члени партії проголосують за лідера.

Газета The Times, яка першою повідомила про конкурс, заявила, що очікується, що свої імена висунуть до восьми кандидатів.