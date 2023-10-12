Стало відомо, коли почнеться евакуація українців із Ізраїлю

Перший рейс заплановано на суботу, 14 жовтня.

Перших 200 українців евакуюють з Ізраїлю до Румунії у суботу, 14 жовтня.



Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише Інтерфакс-Україна.

"Евакуація наших громадян відбувається таким чином: аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі, на сайті посольства зголосилися близько 1 тис. громадян, які заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити вартість квитка. Перший евакуаційний рейс, тобто перші 200 осіб, квитки яких уже оформлені і які за ціною є абсолютно прийнятні, вилітатимуть до Румунії, Бухареста, увечері в суботу", - розповів він.



За словами дипломата, наступний евакуаційний рейс з Ізраїлю також вилітатиме до Румунії, він планується в неділю ввечері.

Корнійчук підкреслив, що головна проблема евакуації з Ізраїлю полягає в тому, що багато іноземних компаній скасували рейси, а вартість квитків зросла до $1 тис. за рейс до Європи.

Водночас евакуація українців із Сектора Гази так і не розпочалася з огляду на закритий єдиний пункт пропуску. За даними на ранок четверга, евакуюватися звідти хотіли 250 людей.