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Стало відомо, коли почнеться евакуація українців із Ізраїлю

12 жовтня 2023, 19:51
Стало відомо, коли почнеться евакуація українців із Ізраїлю
Фото dpsu.gov.ua
Перший рейс заплановано на суботу, 14 жовтня.

Перших 200 українців евакуюють з Ізраїлю до Румунії у суботу, 14 жовтня.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише Інтерфакс-Україна.

"Евакуація наших громадян відбувається таким чином: аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі, на сайті посольства зголосилися близько 1 тис. громадян, які заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити вартість квитка. Перший евакуаційний рейс, тобто перші 200 осіб, квитки яких уже оформлені і які за ціною є абсолютно прийнятні, вилітатимуть до Румунії, Бухареста, увечері в суботу", - розповів він.

За словами дипломата, наступний евакуаційний рейс з Ізраїлю також вилітатиме до Румунії, він планується в неділю ввечері.

Корнійчук підкреслив, що головна проблема евакуації з Ізраїлю полягає в тому, що багато іноземних компаній скасували рейси, а вартість квитків зросла до $1 тис. за рейс до Європи.

Водночас евакуація українців із Сектора Гази так і не розпочалася з огляду на закритий єдиний пункт пропуску. За даними на ранок четверга, евакуюватися звідти хотіли 250 людей.

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