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Стало відомо, коли Україна організує другий Саміт миру – Reuters

09 жовтня 2024, 16:51
Стало відомо, коли Україна організує другий Саміт миру – Reuters
фото: Офіс президента
"Одна з найважливіших цілей цього саміту – досягнення справедливого миру в Україні", – посол України в Туреччині
Україна планує до кінця 2024 року організувати другий Саміт миру за участі росії.
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара.
 
"Одна з найважливіших цілей цього саміту – досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо про формат, коли Україна і росія сидять одна навпроти одної і Україна прислухається до вимог росії", – сказав посол.
 
Боднар зауважив, що саміт не буде прямою двосторонньою зустріччю. За його словами, до нього залучать третіх сторін.
 
Нагадаємо, радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що Другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024, як очікувалося. 
 
Однак раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни у листопаді.
 
Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.
війна в Українісаміт мируросія окупанти

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