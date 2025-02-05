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Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну" та хто його очолить

05 лютого 2025, 18:33
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання
Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Його очолить Велика Британія.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. Однак, за його словами, невідомо, що відбуватиметься з форматом "Рамштайн".

Нагадаємо, що зустріч у форматі "Рамштайн" – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Першу таку зустріч провели на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.
Рамштайнвійна в Україніросія окупанти

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