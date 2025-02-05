Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну" та хто його очолить
Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого. Його очолить Велика Британія.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерела.
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, запланованою на 14-16 лютого. Однак, за його словами, невідомо, що відбуватиметься з форматом "Рамштайн".