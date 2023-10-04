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Стало відомо, коли відбудуться вибори спікера Палати представників США

04 жовтня 2023, 09:55
Стало відомо, коли відбудуться вибори спікера Палати представників США
Польща США
Тимчасово Палату представників після усунення з посади спікера Кевіна Маккарті очолюватиме республіканець Патрік Макгенрі.

Особа на посаді тимчасового спікера була визначена раніше на випадок звільнення крісла речника Палати представників.

Про це пише Укрінформ. 

Зараз Макгенрі може лише оголошувати перерву в роботі Палати, закривати засідання й ставити на голосування кандидатури на посаду спікера.

Голосування за нового спікера відбудеться вже наступного тижня, повідомили депутати-республіканці. Відсьогодні конгресмени перебуватимуть на канікулах і повернеться у вівторок ввечері на конференцію перед можливим голосуванням у середу.

Маккарті після голосування за його усунення провів пресконференцію, на якій заявив, що не думав про відставку. За словами ексспікера, його однопартієць Метт Ґейц, який ініціював цей процес, керувався особистими мотивами.

"Послухайте, ви всі знаєте Метта Ґейца. Ви знаєте, що це було особисте. Це не мало нічого спільного з витратами. Це все було для того, щоб привернути вашу увагу",.– сказав Маккарті

Маккарті також під час пресконференції наголосив, що є прибічником підтримки України та порівняв путіна з Гітлером.

"Я підтримую озброєння України. Це не означає надсилати їм готівку, але озброювати Україну. Мене дуже непокоїть довгострокова перспектива. Те, що відбувається, дуже нагадує 1930-ті роки. Багато кроків, які робить путін, дуже схожі на кроки Гітлера. Але нині відбувається дещо навіть гірше за те, що сталося в 1930-х роках", - резюмував він.

Нагадаємо, що спікера нижньої палати Конгресу США Кевіна Маккарті усунено з посади. За його відставку проголосували 216 осіб, проти — 210. Такий випадок, коли члени Палати представників проголосували за відставку спікера, стався вперше в історії Сполучених Штатів.

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