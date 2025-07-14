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Стало відомо, кому Зеленський запропонував очолити уряд

14 липня 2025, 16:02
Стало відомо, кому Зеленський запропонував очолити уряд
t.me/V_Zelenskiy_official
Уряд розпочинає трансформацію системи виконавчої влади в Україні.

У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із першою віцепрем'єр-міністеркою Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів.

Про це глава держави повідомив у Тelegram-каналі.елеграмі, передає Укрінформ.

"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - йдеться у дописі.. 

Він додав, що під час розмови йшлося про конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї.

Також, за його словами, з цією метою уряд розпочинає трансформацію системи виконавчої влади в Україні. 

Під час зустрічі Свириденко доповіла про виконання домовленостей з європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах Конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. 

"Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - підсумував Зеленський.

 

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