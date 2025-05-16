Стало відомо, що може увійти у 18-й пакет санкцій проти рф

Санкції можуть стосуватися банків третіх країн, причетних до підтримки російської армії

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з процесом підготовки санкційних пакетів високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Банки третіх держав, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського оборонно-промислового комплексу та забезпечення армії, можуть увійти до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії, повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

"У 18-й пакет санкцій проти росії планується включити обмежувальні заходи проти російських банків і банків третіх країн, які підтримують військову машину росії", – розповів "Європейській правді" високопосадовець ЄС.