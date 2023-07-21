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Стало відомо, що вплинуло на рішення США надати касетні боєприпаси Україні

21 липня 2023, 17:27
Стало відомо, що вплинуло на рішення США надати касетні боєприпаси Україні
Якщо у США закінчаться фігурні снаряди, то Україна залишиться без артилерійських боєприпасів.

Війна в Україні затягнулася настільки, що у США почали закінчуватися снаряди нижчої потужності. Це стало одним із аргументів надати Україні касетні боєприпаси.

Про це розповів колишній спеціальний радник Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного Ден Райс в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми у США, на щастя, ніколи не планували вести велику війну, передусім з використанням високопотужних осколково-фугасних снарядів, тому у нас їх було не так вже й багато. А нині ця війна настільки затягнулася, що у нас почали закінчуватися снаряди нижчої потужності. І це вплинуло на політиків і змусило їх погодитися з нашим аргументом", - розповідає він.

За його словами, якщо у США закінчаться фігурні снаряди, то Україна залишиться без артилерійських боєприпасів.

"Це змусило політиків сказати "так" касетним боєприпасам", - повідомив Райс.

Попри це, він пригадав, що спершу тема подібного типу снарядів не стояла на порядку денному.

"Так, це трохи застаріла зброя, тому у неї не було лобістів, які б допомогли. Ніхто б не заробив грошей, надсилаючи  мільйон снарядів DPICM, виготовлених у 1990-х роках. Я був єдиним, хто говорив про це протягом перших 6 місяців, поки справа не набрала обертів, а це сталося лише в березні 2023 року", - заявив Райс.

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