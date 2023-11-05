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Стало відомо, скільки може коштувати Ізраїлю війна з Хамасом

05 листопада 2023, 19:23
Стало відомо, скільки може коштувати Ізраїлю війна з Хамасом
з вільних джерел
Війна з Хамасом коштуватиме Ізраїлю десятки мільярдів доларів.

За даними Міністерства фінансів Ізраїлю, вартість війни з Хамасом у Секторі Гази коштуватиме державі до $51 млрд.

Про це повідомляє видання Calcalist. 

Сума витрат на війну проти палестинських терористів дорівнює 10% валового внутрішнього продукту Ізраїлю. 

Оцінка ґрунтується на тому, що війна триватиме від 8 до 12 місяців, обмежиться Сектором Гази, без повної участі ліванської "Хезболли", Ірану або Ємену, а також на тому, що близько 350 тисяч ізраїльтян, призваних до армії в якості резервістів, незабаром повернуться на роботу.

За даними ЗМІ, половину вартості складуть витрати на оборону. Інші витрати будуть пов'язані з втратою доходів, з компенсацією бізнесу і з відновленням.

Ізраїльвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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