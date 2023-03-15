Стало відомо, скільки всього танків Leopard отримають ЗСУ

Україна зможе сформувати понад дев'ять бригад за допомогою отриманих танків. Ймовірно, йдеться також про іншу передану бронетехніку, крім Leopard.

Дев'ять країн мають передати Україні понад 150 танків Leopard, які підуть на формування дев’яти бригад.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання у форматі "Рамштайн" 15 березня.

"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Наразі дев'ять країн зобов'язалися надати понад 150 танків", – зазначив він.

Міністр також зазначив, що протягом останніх трьох місяців усі учасники Контактної групи з питань оборони України продемонстрували "відмінне лідерство" у посиленні можливостей країни для захисту суверенітету.

На відкритті "Рамштайну" 15 березня глава Пентагону Ллойд Остін назвав головні завдання цієї зустрічі – союзники України мають домовитися про безперебійне постачання боєприпасів, зброї та запчастин для ЗСУ.