Стало відомо, скільки винищувачів потрібно Україні для отримання переваги у повітрі

Україні потрібно близько 128 винищувачів.

Україні потрібно 128 винищувачів, щоб замінити старий авіапарк та отримати перевагу у повітрі.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, така кількість прописана у візії моделі Повітряних сил ЗСУ, прийнятій ще у 2020 році.

"На це число ми й спираємось. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики, завдавали ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних цілях противника", – заявив представник Повітряних сил.

Ігнат додав, що українські льотчики вже вирушили за кордон для навчання на західних винищувачах. Випускники 2023 року навчатимуться у Британії, а досвідчені пілоти зі стажем пройдуть курс підготовки у Швеції.

"Базова підготовка – це легкомоторний літак західного виробництва, після нього реактивний літак і самостійні польоти вже на F-16. До двох років така програма передбачає, але наші люди можуть дивувати та закінчувати навчання швидше", – резюмував Ігнат.