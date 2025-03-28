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Стало відомо, у скільки росії обійшлася атака дронів на "Енгельс" – Forbes

28 березня 2025, 09:35
Стало відомо, у скільки росії обійшлася атака дронів на
Фото: www.ekathimerini.com
Знищені 96 ракет – це еквівалент двомісячного виробництва заводу КБ "Радуга" під москвою.
Масовані атаки на авіабазу "Енгельс" Саратовської області обійшлися росії в 960 мільйонів доларів.
 
Про це пише Forbes.
 
Вранці 20 березня українські безпілотники втретє за останні 10 тижнів завдали удару по авіабазі "Енгельс", де розташовані стратегічні бомбардувальники. За інформацією Генерального штабу України, внаслідок вибухів було знищено 96 крилатих ракет Х-101, які є одними з ключових озброєнь росії для ударів по Україні.  
 
Ці ракети, що запускаються бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160, мають дальність польоту 900 км і оснащені боєголовками вагою 450 кг. Генштаб у Києві повідомив, що ці боєприпаси були підготовлені москвою для атак на українські міста найближчим часом.
 
Знищені 96 ракет – це еквівалент двомісячного виробництва заводу КБ "Радуга" під москвою. Вартість кожної Х-101 становить не менше 10 мільйонів доларів, що означає, що загальні втрати росії від удару по "Енгельсу" можуть сягати 960 мільйонів доларів, не враховуючи пошкодження паливних складів та інших об’єктів на базі.  
 
Коли 20 березня на авіабазі пролунали вибухи та здійнялися клуби диму, Український центр стратегічних комунікацій іронічно зазначив, що Енгельс "зіткнувся з серйозними труднощами". Але ці проблеми почалися ще раніше.  
 
8 січня українські безпілотники подолали понад 650 км, щоб завдати удару по району Саратовської області, де розташована база. Тоді вибухи спричинили пожежу на складі, де зберігалося 800 000 тонн пального. Вогонь вирував майже тиждень і був повністю ліквідований лише 14 січня, коли українські дрони здійснили ще одну атаку. Того дня СтратКом попередив: "Злочестивим не буде відпочинку".  

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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