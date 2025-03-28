Стало відомо, у скільки росії обійшлася атака дронів на "Енгельс" – Forbes

Знищені 96 ракет – це еквівалент двомісячного виробництва заводу КБ "Радуга" під москвою.

Масовані атаки на авіабазу "Енгельс" Саратовської області обійшлися росії в 960 мільйонів доларів.

Вранці 20 березня українські безпілотники втретє за останні 10 тижнів завдали удару по авіабазі "Енгельс", де розташовані стратегічні бомбардувальники. За інформацією Генерального штабу України, внаслідок вибухів було знищено 96 крилатих ракет Х-101, які є одними з ключових озброєнь росії для ударів по Україні.

Ці ракети, що запускаються бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160, мають дальність польоту 900 км і оснащені боєголовками вагою 450 кг. Генштаб у Києві повідомив, що ці боєприпаси були підготовлені москвою для атак на українські міста найближчим часом.