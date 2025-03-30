Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стало відомо як готувався удар ракетами ATACMS по Кримському мосту – NYT

30 березня 2025, 16:53
Стало відомо як готувався удар ракетами ATACMS по Кримському мосту – NYT
Фото: most.life
Операцію провели в рамках кампанії Lunar Hail, яку спільно розробили українці та американці
Видання The New York Times (NYT) провело масштабне розслідування військової співпраці США та України після повномасштабного російського вторгнення. Журналісти з'ясували багато цікавих моментів.
 
Про це йдеться у матеріалі видання.
 
Зокрема, видання з'ясувало, що влітку минулого року Україна таємно провела третю атаку на Кримський міст, але вона виявилася невдалою.
 
"Україна пошкодила Кримський міст далекобійними ракетами ATACMS", - стверджується в розслідуванні NYT. Журналісти додали, що операцію провели в рамках кампанії Lunar Hail ("Місячний град"), яку спільно розробили українці та американці.
 
Ця операція передбачала удари по російській інфраструктурі в окупованому Криму. І хоча удари по Кримському мосту були однією з червоних ліній для США, вони врешті решт поступилися.
 
Планувалося, що ATACMS вдарять по вразливих проміжках мосту, а морські безпілотники вибухнуть біля опор мосту, але росіяни посилили захист опор. Після цього українські військові запропонували атакувати тільки ракетами ATACMS. Американські чиновники заперечували, стверджуючи, що ракети не дадуть надійного результату, тож треба або почекати, або відмовитися від удару.
 
Зрештою американці здалися і в середині серпня 2024 року українські військові вдарили ATACMS по мосту. Журналісти зазначили, що цей запланований удар завдав мінімальної шкоди об'єкту.
 
Після невдалого удару один з американських військових чиновників заявив, що "іноді вони (українці - ред.) повинні спробувати і зазнати невдачі, щоб побачити, що ми маємо рацію".
 
NYT додав, що крім Кримського мосту, операція Lunar Hail включала удари по військових кораблях, літаках, командних пунктах, складах озброєнь і технічних об'єктах росіян. Ці атаки були успішними, оскільки російські об'єкти були або знищені, або їх перенесли на материк.

 

кримський міствійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється