Стало відомо як готувався удар ракетами ATACMS по Кримському мосту – NYT

Видання The New York Times (NYT) провело масштабне розслідування військової співпраці США та України після повномасштабного російського вторгнення. Журналісти з'ясували багато цікавих моментів.

Зокрема, видання з'ясувало, що влітку минулого року Україна таємно провела третю атаку на Кримський міст, але вона виявилася невдалою.

"Україна пошкодила Кримський міст далекобійними ракетами ATACMS", - стверджується в розслідуванні NYT. Журналісти додали, що операцію провели в рамках кампанії Lunar Hail ("Місячний град"), яку спільно розробили українці та американці.

Ця операція передбачала удари по російській інфраструктурі в окупованому Криму. І хоча удари по Кримському мосту були однією з червоних ліній для США, вони врешті решт поступилися.

Планувалося, що ATACMS вдарять по вразливих проміжках мосту, а морські безпілотники вибухнуть біля опор мосту, але росіяни посилили захист опор. Після цього українські військові запропонували атакувати тільки ракетами ATACMS. Американські чиновники заперечували, стверджуючи, що ракети не дадуть надійного результату, тож треба або почекати, або відмовитися від удару.

Зрештою американці здалися і в середині серпня 2024 року українські військові вдарили ATACMS по мосту. Журналісти зазначили, що цей запланований удар завдав мінімальної шкоди об'єкту.

Після невдалого удару один з американських військових чиновників заявив, що "іноді вони (українці - ред.) повинні спробувати і зазнати невдачі, щоб побачити, що ми маємо рацію".

NYT додав, що крім Кримського мосту, операція Lunar Hail включала удари по військових кораблях, літаках, командних пунктах, складах озброєнь і технічних об'єктах росіян. Ці атаки були успішними, оскільки російські об'єкти були або знищені, або їх перенесли на материк.