Стало відомо, як росія заманює кубинців на війну з Україною – BBC

росія заманює кубинців на війну в Україні великими зарплатами та паспортами.

росія, найімовірніше, вербувала громадян Куби для участі в бойових діях в Україні.

Про це йдеться у дослідженні BBC.

Відомо, що у вересні та жовтні 2023 року платформа InformNapalm опублікувала в мережі паспортні дані понад 200 кубинців, які начебто вступили до армії рф. Таку інформацію було отримано шляхом злому електронної пошти російського офіцера військкомату в Тулі, що знаходиться на південь від москви, повідомили на сайті.

"Пошук у Facebook показав, що 31 з імен, згаданих в українському витоку, збігається з акаунтами, власники яких перебувають у росії або пов'язані з російською армією. Деякі з них, наприклад, опублікували свої фотографії в російській військовій формі або в місцях з російськими дорожніми знаками чи російськими номерними знаками. Інші вказують росію як своє поточне місце проживання", - йдеться у матеріалі.

У виданні підкреслили, що вербування іноземців для перекриття втрат рф допомагає кремлю уникнути ризиків, які пов'язані зі спробами примусової мобілізації серед росіян. Під час того, як рф оголосила часткову мобілізацію у 2022 році, країну вирішили покинути сотні тисяч чоловіків.

Водночас росії відносно легко завербувати кубинців, адже дві країни є союзниками з часів холодної війни. Відомо, що громадянам Куби не потрібно оформлювати візу для подорожі до рф, а також там є прямі рейси до Москви, які полегшують поїздку.

Своєю чергою росія пропонує кубинським чоловікам вигідні армійські контракти, які їх приваблюють, адже вони намагаються вибратися з економічної кризи, яка стає гіршою. Також Куба перебуває під санкціями США.

"Документи, що просочилися в мережу, і повідомлення ЗМІ свідчать, що кубинським чоловікам пропонують щомісячні виплати в районі 2000 доларів (1600 фунтів стерлінгів) на місяць - величезну суму для Куби, де середня місячна заробітна плата становить менше як 25 доларів (20 фунтів стерлінгів). Обіцянка російського громадянства також може спокусити деяких кубинців", - додають в BBC.

Журналісти нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні росія проводить дії, які значно полегшують іноземцям отримання російського громадянства після служби в армії. Також BBC бачила дописи в соцмережах, які говорять про те, що деякі кубинські солдати отримали паспорти рф за кілька місяців після того, як вони записалися на службу.

Відомо, що завдяки російському паспорту можна подорожувати без віз до 117 країн світу, в той час, як громадяни Куби обмежені 61 країною.

Також у виданні розповіли, як минулого року відомий кубинський блогер розповів історію двох 19-річних громадян Куби, які запевняли, що їм пропонували роботу на будівництві в рф, проте замість цього відправили на лінію фронту в Україні.

Такий випадок показує досвід й інших іноземців, які повідомили BBC, що їх заманили до рф, обіцяючи вищі зарплати, проте вони опинилися на фронті. Водночас влада Куби зробила суперечливі заяви щодо участі своїх громадян у війні в Україні.

"Після шквалу повідомлень у вересні 2023 року про кубинців, які воюють в Україні, влада Гавани заявила, що заарештувала 17 осіб, причетних до їхнього вербування. Однак незабаром після цього посол Куби в росії Хуліо Антоніо Гармендія Пенья заявив, що його уряд не має нічого проти кубинців, які хочуть "просто підписати контракт і легально взяти участь у цій операції на боці російської армії"", - зауважили в BBC.

Проте вже за декілька годин міністр закордонних справ Бруно Родрігес Паррілья сказав, що Гавана виступає проти "участі кубинських громадян у будь-яких конфліктах".

Своєю чергою в Україні повідомили, що за останні місяці кількість іноземних бойовиків збільшилась, а також кількість іноземців серед військових, які ЗСУ захопили в полон на фронті.